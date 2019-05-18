«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии

В матче 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 4:1 и завоевала чемпионский титул.
Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Хариса Сеферовича, а также голы Жоау Фелиша и Рафаэла Силвы. У гостей единственный забитый мяч на счету Сезара.
«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.
Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола.
«Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом. Ближайшим преследователем является «Порту», который становился чемпионом 28 раз.
- 18 мая 2019
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