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«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 4:1 и завоевала чемпионский титул.

Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Хариса Сеферовича, а также голы Жоау Фелиша и Рафаэла Силвы. У гостей единственный забитый мяч на счету Сезара.

«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола.

«Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом. Ближайшим преследователем является «Порту», который становился чемпионом 28 раз.

Португалия - Примейра. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 20:30 МСК
Бенфика
Лиссабон
4 : 1
Санта-Клара
Понта-Делгада
1:0 – Сеферович – 16, 2:0 – Фелиш – 23, 3:0 – Силва – 39, 4:0 – Сеферович – 56, 4:1 – Сезар – 59
Португалия - Примейра. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 20:30 МСК
Порту
Порту
2 : 1
Спортинг
Лиссабон
0:1 – Феллипе – 61, 1:1 – Данилу – 78, 2:1 – Эррера – 87
Удаления: Корона, 89 – Борха, 17
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