Левандовски: чуть не расплакался, когда увидел семьи Роббена и Рибери

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу со счётом 5:1 в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом», которая позволила команде стать чемпионом.

«Для нас это был финал. Знали, что должны не только победить, но и показать, что мы чемпионы Германии. Наша команда очень хорошо играла, получала удовольствие и забила много мячей. Хотя сезон выдался непростым, мы заслужили чемпионство.

Перед матчем видел семьи Арьена Роббена и Франка Рибери. Должен признаться, я чуть не расплакался. Хотел победить в том числе и для них — для Рафы, Арьена и Франка», — приводит слова Левандовского пресс-служба мюнхенского клуба.

У «Баварии» этот титул седьмой кряду и 29-й — в истории. Мюнхенцы лидируют по количеству чемпионств в Бундеслиге. На втором месте — «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).