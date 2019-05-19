Левандовски: чуть не расплакался, когда увидел семьи Роббена и Рибери

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу со счётом 5:1 в домашнем матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом», которая позволила команде стать чемпионом.
«Для нас это был финал. Знали, что должны не только победить, но и показать, что мы чемпионы Германии. Наша команда очень хорошо играла, получала удовольствие и забила много мячей. Хотя сезон выдался непростым, мы заслужили чемпионство.
Перед матчем видел семьи Арьена Роббена и Франка Рибери. Должен признаться, я чуть не расплакался. Хотел победить в том числе и для них — для Рафы, Арьена и Франка», — приводит слова Левандовского пресс-служба мюнхенского клуба.
У «Баварии» этот титул седьмой кряду и 29-й — в истории. Мюнхенцы лидируют по количеству чемпионств в Бундеслиге. На втором месте — «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).
- 19 мая 2019
-
00:45
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 18 мая 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:42
-
23:30
-
23:30
-
23:18
-
23:17
-
22:57
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:08
-
21:47
-
21:45
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15