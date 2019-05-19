Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Енисей» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Динамо». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Динамо» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент