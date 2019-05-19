«Енисей» — «Динамо»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Динамо». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Динамо» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.



«Динамо» набрало 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте.