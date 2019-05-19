«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород», «Факел» на выезде уступил «Лучу»
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «СКА-Хабаровск» Эдуард Булия, отправивший мяч в ворота «Нижнего Новгорода» на 25-й минуте. «СКА-Хабаровск» набрал 58 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (59) — на 4-м месте.
В параллельном матче тура ФНЛ «Луч» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 – Булия – 25
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