Сёмин: во втором тайме «Локомотиву» не хватило агрессии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2).



«Не понравилось, что сегодня не выиграли. Понравилось, что сыграли вничью. На мой взгляд, второй тайм мы начали не лучшим образом, это самое главное.



Нужно восстановиться к финалу Кубка. Что касается агрессии, она всегда важна и нужна для победы. На мой взгляд, её во втором тайме не хватило. Игра через два дня, но это финал, решающий матч. Ресурсы должны найтись. Все игроки должны поднять ресурсы изнутри.



Мотивация по сравнению с прошлым противостоянием с „Уралом“ в финале Кубка не изменилась. Кубок-то один. Каждому футболисту хочется стать победителем, лучшим. Думаю, мотивация никогда не иссякает. Ради этого они играют в футбол. А мы тренируем», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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