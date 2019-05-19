Парфёнов: удаление — бред полнейший. Понимаю, что на кону у «Локомотива» ЛЧ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).
«Доволен своей командой, горжусь ребятами. Хотели дома, при своих болельщиках показать и игру, и результат. К сожалению… Осталось только чтобы один товарищ ещё сам забил нам. Сейчас посмотрели удаление — бред полнейший. Понимаю, на кону у команды Лига чемпионов. К любому сопернику отношусь с уважением, но 20 тысяч болельщиков пришли посмотреть прекрасный футбол, а увидели творение. Но это всё уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Локомотив», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (35) — на 11-м месте.
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