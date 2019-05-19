«Динамо» сохранило место в Российской Премьер-Лиге

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась вничью — 2:2.
За один тур до конца сезона в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 32 очка и опережает ближайшего преследователя, самарские «Крылья Советов», на 4 очка. Таким образом, «Динамо» гарантировало себе 12-е место по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге и избежало попадания в зону стыковых матчей. «Крылья Советов», в свою очередь, примут участие в стыковых играх.
Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» финишировало на 8-м месте, набрав 40 очков. Чемпионом России стал московский «Локомотив». В нынешнем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.
- 19 мая 2019
-
16:23
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:32
-
15:27
-
15:19
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:29
-
14:06
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:44
-
13:37
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:16
-
12:12
-
11:56
-
11:54