«Динамо» сохранило место в Российской Премьер-Лиге

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась вничью — 2:2.



За один тур до конца сезона в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 32 очка и опережает ближайшего преследователя, самарские «Крылья Советов», на 4 очка. Таким образом, «Динамо» гарантировало себе 12-е место по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге и избежало попадания в зону стыковых матчей. «Крылья Советов», в свою очередь, примут участие в стыковых играх.



Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» финишировало на 8-м месте, набрав 40 очков. Чемпионом России стал московский «Локомотив». В нынешнем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.