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Аленичев: думаю, это мой последний матч в «Енисее»

Аленичев: думаю, это мой последний матч в «Енисее»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничейный исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

«Рад, что команда нашла в себе силы отыграться и не хотела уходить с поля с поражением. Спасибо преданным болельщикам за фантастическую поддержку в сезоне, ребята им ответили тем же. Последний ли это мой матч в «Енисее»? Думаю, что да», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В турнирной таблице чемпионата России «Енисей» занимает предпоследнее, 15-е место с 20 очками в активе. В заключительном туре РПЛ команда из Красноярска сыграет на выезде с «Зенитом». Аленичев возглавил «Енисей» летом 2017 года. В прошлом году команда под его руководством вышла в Премьер-Лигу.

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