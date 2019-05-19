Гилерме: на «Урал» не давила ответственность, а «Локо» борется за Лигу чемпионов

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал результат выездного матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой из Екатеринбурга в финале Кубка России.

«На «Урал» не давила ответственность. Они уже ни за что не борются, а мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов. С первых минут мы рисковали и шли вперёд. Игра получилась открытой. Думаю, болельщикам понравилось.

Впереди два финала — чемпионат и Кубок. Будем биться до последнего. Два подряд матча с «Уралом» — плюс или минус? Это финал Кубка. Без разницы, играть с «Уралом» или с другой командой», — приводит слова Гилерме пресс-служба «железнодорожников».

«Локомотив», набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (35) — 11-е.