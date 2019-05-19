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Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии

Голы Пёнтека и Сусо принесли «Милану» третью победу подряд в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Фрозиноне». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 57-й минуте после передачи форварда Фабио Борини. В середине второго тайма преимущество россонери увеличил Сусо.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Для «Фрозиноне» это поражение стало вторым подряд и пятым в последних шести встречах.

«Милан», набрав 65 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Фрозиноне» (24) — 19-е.

В последнем, 38-м туре итальянского первенства «Милан» на выезде сыграет со СПАЛом, а «Фрозиноне» дома встретится с «Кьево». Оба матча состоятся 26 мая.

Италия - Серия А. 37-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Милан
Милан
2 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 – Пёнтек – 57, 2:0 – Сусо – 66
Новая домашняя форма «Милана» выполнена в стиле комплекта сезона-1968/69
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