Бензема признан лучшим французским игроком в сезоне, выступающим за границей

Форвард «Реала» Карим Бензема был признан лучшим французским игроком текущего сезона, выступающим за границей. Об этом информирует beIN Sports.

Другими претендентами на награду были Антуан Гризманн («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси») и Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Лучшим молодым игроком сезона во французской Лиге 1 был назван форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 20-летний нападающий парижан одержал победу в номинации в 3-й раз подряд.

В текущем сезоне на клубном уровне Бензема принял участие в 53 матчах, отметился 30 результативными ударами и 11 голевыми передачами. При этом за сборную футболист не выступает с 2015 года из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Мбаппе в 28 играх чемпионата Франции забил 32 мяча и сделал 9 результативных передач.