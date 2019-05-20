Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком Лиги 1, после вручения награды рассказал о своём будущем.

«Конечно, были некоторые разочарования в этом сезоне, но это часть футбола, нам удалось выиграть чемпионат. Я хотел бы ещё раз поблагодарить игроков, тренера, клуб. Это важно для меня, потому что подхожу к первому или второму поворотному моменту в своей карьере.

Я многое здесь понял. Чувствую, что пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, что это будет в «ПСЖ», или, может быть, в другом месте, но я хотел бы сказать спасибо.

Я сказал то, что должен был сказать. Когда вы находитесь в таком положении, можете передавать сообщения, думаю, что передал свои. Если я скажу больше, это будет уже слишком, а это не то, что хочу сообщить», — цитирует Мбаппе Goal.