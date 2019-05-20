Магнуссон: ЦСКА надеялся обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу чемпионов
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в 29-м туре чемпионата России.
«Безусловно, матч с «Ахматом» был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру», — цитируют защитника «Известия».
ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном, 30-м туре, москвичи на своём поле сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 26 мая и начнётся в 14:00 мск.
В следующем сезоне ЦСКА примет участие в Лиге Европы.
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- 20 мая 2019
-
04:36
-
04:00
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:52
-
01:45
-
01:33
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:21
-
00:14
-
00:09
- 19 мая 2019
-
23:47
-
23:23
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27
Партнерский контент