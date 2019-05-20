Магнуссон: ЦСКА надеялся обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу чемпионов

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в 29-м туре чемпионата России.

«Безусловно, матч с «Ахматом» был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру», — цитируют защитника «Известия».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном, 30-м туре, москвичи на своём поле сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 26 мая и начнётся в 14:00 мск.

В следующем сезоне ЦСКА примет участие в Лиге Европы.