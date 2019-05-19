ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Победа «Краснодара» со счётом 3:0 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» гарантировала «быкам» как минимум третье место по итогам нынешнего сезона. В следующей кампании команда Мурада Мусаева выступит в Лиге чемпионов.

«Спартак» и ЦСКА, занимающие соответственно четвёртое и пятое места в турнирной таблице, лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Оба московских клуба в следующей кампании примут участие в Лиге Европы.

В последнем, 30-м туре чемпионата России «армейцы» на своём поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов», а красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Оба матча состоятся 26 мая и начнутся в 14:00 мск.

Турнирная таблица Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».