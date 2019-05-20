Гюндоган готов возобновить переговоры с «Манчестер Сити» о контракте

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сообщил, что готов возобновить переговоры со своим клубом о новом контракте.



Ранее в СМИ появилась информация, что Гюндоганом интересуется ряд клубов, среди которых значится и «Интер».Однако помешать трансферу осуществиться могут финансовые запросы немецкого футболиста. Гюндоган планирует получать € 9 млн в год.

«Я хотел сосредоточиться на футболе в последние месяцы. Думаю, что моя форма и результаты последних недель показывают, что это было правильно с моей стороны. Теперь у нас будет время для того, чтобы возобновить диалог с клубом», — цитирует Гюндогана Bild.

28-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн.