Корнаухов: турнир дублёров изжил себя, команды туда почти никого не спускают

Директор школы ЦСКА Олег Корнаухов высказал мнение по поводу модернизации молодёжного первенства России. Модернизация молодёжного первенства подразумевает переход от U21 к U20, а через сезон возраст участников будет ограничен 18-19 годами. Для унификации и систематизации юношеских соревнований будет создана лига U17.

«Турнира дублёров, каким мы привыкли его видеть, уже давно не существует. В своё время это был турнир, в котором играли ребята, которые только приходили из футбольных школ после выпуска. И для тех взрослых футболистов, которые могли бы там получать игровую практику или восстанавливаться после травм. Наверное, всё это себя изжило, потому что из главных команд туда практически никого не спускают. То есть полноценного турнира дублеров уже нет», — цитирует Корнаухова телеканал «360».