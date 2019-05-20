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Ван дер Мейде — игроку «Астон Виллы»: не уходи в «Эвертон», это дерьмовый клуб

Ван дер Мейде — игроку «Астон Виллы»: не уходи в «Эвертон», это дерьмовый клуб
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Аякса» и «Эвертона» Энди Ван дер Мейде посоветовал игроку «Астон Виллы» Анвару Эль-Гази не переходить в мерсисайдский клуб.

По информации Voetbalprimeur, Эль-Гази, который перешёл из «Лилля» в бирмингемскую команду летом 2018 года, принял участие в голландском ток-шоу, где рассказал об интересе со стороны одного из клубов английской Премьер-лиги. При этом 24-летний игрок не стал говорить, какой именно клуб заинтересован в его услугах.

«Не переходи в „Эвертон“, не делай этого! Что за дерьмовый клуб. Никогда не переходи туда, это сломает твою карьеру. Посмотри на меня», — посоветовал Ван дер Мейде.

Напомним, Энди Ван дер Мейде выступал в составе «Эвертона» с 2005 по 2009 год. Также он играл за такие команды, как «Аякс», миланский «Интер» и ПСВ.

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