Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии
Футбол / Англия 0

Стив Кларк, бывший ассистент Жозе Моуринью в лондонском «Челси», назначен на пост главного тренера сборной Шотландии, сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации. Кларк заключил с ассоциацией контракт на три года.

«Для меня большая честь быть назначенным на пост наставника сборной Шотландии. Я буду выполнять свои обязанности с гордостью и преданностью. Я твёрдо верю, что у нас есть группа талантливых футболистов, которая может добиться успехов на международной арене. Я с нетерпением жду совместной работы и хочу помочь игрокам в реализации их амбиций», — отметил Кларк.

Помимо сотрудничества с Моуринью в «Челси» Кларк работал ассистентом Джанфранко Дзолы в «Вест Хэм Юнайтед» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле». Также он возглавлял «Вест Бромвич» и «Рединг».

Моуринью: надеюсь вернуться к работе с июля
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент