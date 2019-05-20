Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии

Стив Кларк, бывший ассистент Жозе Моуринью в лондонском «Челси», назначен на пост главного тренера сборной Шотландии, сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации. Кларк заключил с ассоциацией контракт на три года.
«Для меня большая честь быть назначенным на пост наставника сборной Шотландии. Я буду выполнять свои обязанности с гордостью и преданностью. Я твёрдо верю, что у нас есть группа талантливых футболистов, которая может добиться успехов на международной арене. Я с нетерпением жду совместной работы и хочу помочь игрокам в реализации их амбиций», — отметил Кларк.
Помимо сотрудничества с Моуринью в «Челси» Кларк работал ассистентом Джанфранко Дзолы в «Вест Хэм Юнайтед» и Кенни Далглиша в «Ливерпуле». Также он возглавлял «Вест Бромвич» и «Рединг».
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