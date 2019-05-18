Моуринью: надеюсь вернуться к работе с июля
Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что рассчитывает возобновить работу уже этим летом.
«У меня много качеств, и одним из них является уважение к другим клубам и их руководству. Я никогда не говорил, что такой-то клуб хотел меня и связывался со мной. Когда покинул „Манчестер Юнайтед“ в декабре, сразу принял решение, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь вернуться к тренерской деятельности в июле с проектом, который мне действительно понравится», — приводит слова специалиста Goal.
Ранее Моуринью также тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал». В общей сложности за 19 лет работы со своими командами португальский наставник выиграл 25 трофеев.
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