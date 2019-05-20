Источник: «Челси» активировал опцию продления контракта с Жиру до 2020 года

Нападающий «Челси» Оливье Жиру не покинет лондонский клуб, сообщает Goal.com.



По информации источника, лондонский «Челси» активировал опцию продления контракта на год, прописанную в соглашении с 32-летним французским футболистом. Таким образом, Жиру будет выступать в составе «Челси» до июня 2020 года.



Жиру играет за «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.



Лондонский «Челси» набрал 72 очка и занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. Титул чемпиона Англии завоевал «Манчестер Сити», на 2-м месте в таблице сезон завершил «Ливерпуль».

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