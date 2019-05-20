«Лацио» ушёл от поражения в матче с «Болоньей», забив на 80-й минуте
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 3:3.
На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа. На 50-й минуте ответный гол забил хавбек «Болоньи» Андреа Поли. Через минуту нападающий гостей Маттиа Дестро вывел «Болонью» вперёд в счёте, но на 59-й минуте защитник «Лацио» Баштуш сравнял счёт. Через 4 минуты форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини забил третий гол за гостей. В конце матча, на 80-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич помог римскому клубу уйти от поражения.
«Лацио» набрал 59 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (41) — на 12-м месте.
- 21 мая 2019
-
00:24
-
00:23
-
00:16
- 20 мая 2019
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
Партнерский контент