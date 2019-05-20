«Лацио» ушёл от поражения в матче с «Болоньей», забив на 80-й минуте

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Болонью». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 3:3.



На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа. На 50-й минуте ответный гол забил хавбек «Болоньи» Андреа Поли. Через минуту нападающий гостей Маттиа Дестро вывел «Болонью» вперёд в счёте, но на 59-й минуте защитник «Лацио» Баштуш сравнял счёт. Через 4 минуты форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини забил третий гол за гостей. В конце матча, на 80-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич помог римскому клубу уйти от поражения.



«Лацио» набрал 59 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (41) — на 12-м месте.