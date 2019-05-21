Аллегри и Санетти вошли в Зал славы итальянского футбола

В Зал славы итальянского футбола по итогам 2018 года среди легионеров вошёл легендарный игрок миланского «Интера» Хавьер Санетти, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Итальянским тренером, который вошёл в Зал славы, стал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который ранее объявил об уходе с поста наставника туринского клуба по окончании сезона. Ранее сообщалось, что в Зал славы итальянского футбола также был введён бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти.



В категории «In Memoriam» (номинация для тех, кто введён в Зал славы посмертно) отмечены бывший тренер сборной Италии и «Ромы» Джузеппе Виани и экс-футболист и наставник «Наполи» Амадео Амадеи. Среди арбитров в Зал славы введён Никола Риццоли.

Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола