Аллегри и Санетти вошли в Зал славы итальянского футбола
В Зал славы итальянского футбола по итогам 2018 года среди легионеров вошёл легендарный игрок миланского «Интера» Хавьер Санетти, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Итальянским тренером, который вошёл в Зал славы, стал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который ранее объявил об уходе с поста наставника туринского клуба по окончании сезона. Ранее сообщалось, что в Зал славы итальянского футбола также был введён бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти.
В категории «In Memoriam» (номинация для тех, кто введён в Зал славы посмертно) отмечены бывший тренер сборной Италии и «Ромы» Джузеппе Виани и экс-футболист и наставник «Наполи» Амадео Амадеи. Среди арбитров в Зал славы введён Никола Риццоли.
Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола
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