Финал Лиги Европы в Москве со Стогниенко и на самом большом экране в мире

В рамках масштабного московского «Фестиваля финалов» 29 мая будет организована трансляция финального матча Лиги Европы «Челси» — Арсенал». Матч пройдёт под живой комментарий Владимира Стогниенко и будет показан на самом большом проекционном экране в мире на площадке Music Media Dome. Всех гостей будут угощать благородным пенным напитком, который входит в стоимость билета. Начала мероприятия — в 20:00.

Для читателей «Чемпионата» действуют уникальные условия, которые можно активировать, перейдя по специальным ссылкам:

Билет на трансляцию финала Лиги Европы

Билеты сразу на две трансляции (Лига Европы + Лига Чемпионов)



Под аккомпанементы DJ будут организованы турниры по кикеру от «Чемпионата», игровая площадка от Okko Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, которые создадут обновлённые стрижки для гостей прямо на мероприятиях, а также зоны от FreshFlow и lounge.