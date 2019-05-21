«Айнтрахт» оценил Йовича в € 100 млн, «Реал» отказался платить такую сумму
Переход сербского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал» Луки Йовича может не состояться из-за требований немецкого клуба. Об этом сообщает El Chiringuito.
По данным источника, «Айнтрахт» хочет получить за футболиста € 100 млн, а «Реал» не намерен платить такую сумму. При этом у форварда есть вариант с «Барселоной». Ранее издание AS сообщало, что «Реал» согласовал трансфер Йовича за € 60 млн. «Айнтрахт» должен был получить из этой суммы € 48 млн, а € 12 млн — бывший клуб Йовича «Бенфика», которая сохранила 20% прав на него.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги (25 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами.
Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн
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