Миланский «Интер» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в классических для клуба синем и чёрном цветах. На футболке традиционно присутствуют полосы, однако на месте генерального спонсора они не вертикальные, а диагональные. При этом на воротнике и рукавах сделаны белые вставки. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.

«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон Фото : Официальный сайт ФК «Интер»

«Интер» за тур до окончания сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А и опережает главного конкурента за выход в Лигу чемпионов в лице «Милана» на одно очко. В заключительном, 38-м туре нерадзурри примут «Эмполи».