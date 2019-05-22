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«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в классических для клуба синем и чёрном цветах. На футболке традиционно присутствуют полосы, однако на месте генерального спонсора они не вертикальные, а диагональные. При этом на воротнике и рукавах сделаны белые вставки. Техническим спонсором нерадзурри является американская фирма Nike.

«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон
«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон
Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

«Интер» за тур до окончания сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А и опережает главного конкурента за выход в Лигу чемпионов в лице «Милана» на одно очко. В заключительном, 38-м туре нерадзурри примут «Эмполи».

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