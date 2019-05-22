Торган Азар: горд перейти в дортмундскую «Боруссию», это топ-клуб
Бельгийский нападающий Торган Азар поделился эмоциями от перехода в дортмундскую «Борусиию» из одноимённого клуба из Мёнхенгладбаха.
«Я благодарен мёнхенгладбахской «Боруссии» за пять прекрасных лет и замечательные воспоминания. Теперь настал идеальный момент, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Я горд перейти в дортмундскую «Боруссию», это топ-клуб с невероятными болельщиками», — приводит слова Азара пресс-служба «шмелей».
26-летний форвард начинал карьеру в «Лансе», после чего в 2012 году перешёл в «Челси». В 2014 году мёнхенгладбахская «Боруссия» арендовала его, а спустя год выкупила. В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Азар принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
- 22 мая 2019
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