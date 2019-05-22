Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Торгана Азара.
Соглашение между «шмелями» и 26-летним бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. Условия сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Азар выразил желание перейти в дортмундский клуб. При этом, по информации СМИ, стороны не могли сойтись во мнении относительно суммы трансфера. Клуб из Мёнхенгладбаха требовал за форварда € 40 млн, в то время как «шмели» были готовы заплатить € 25 млн. Игроком также интересовались «Арсенал» и «Ливерпуль».
В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Азар принял участие в 33 матчах, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
Фото: Официальный сайт ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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