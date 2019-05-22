Ракитич: уважаю «Интер», но никогда не думал об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слухи, согласно которым он может перейти в миланский «Интер» в летнее трансферное окно.



«Я не знаю, почему СМИ связывают меня с «Интером». Не могу это объяснить. Я очень уважаю другие клубы, и у «Интера» отличная команда, но сейчас я нахожусь там, где хочу быть. Если мной интересуются, значит я хорошо играю, но я счастлив в «Барселоне». Моя семья тоже счастлива здесь.



Я не имею никакого отношения ко всей информации, появившейся в прессе. Я понимаю интерес журналистов и что у каждого есть своё мнение. Уважаю «Интер», но у меня никогда не было и мысли об уходе из «Барселоны», — цитирует Ракитича Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ракитич близок к переходу из «Барселоны» в «Интер» за € 50 млн