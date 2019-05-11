Ракитич близок к переходу из «Барселоны» в «Интер» за € 50 млн

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может по окончании нынешнего сезона перебраться в Италию, утверждает Goal.com.



По информации издания, хорватский футболист в настоящий момент близок к переходу в миланский «Интер». Ожидается, что трансфер обойдётся нерадзурри в € 50 млн.



При этом приобретение Ракитича является частью перестройки итальянского клуба, которую запланировало руководство. В ходе преобразования команды «Интер» также намерен пригласить Антонио Конте на пост главного тренера и уволить нынешнего наставника Лучано Спаллетти.



В нынешнем сезоне Ракитич сыграл за «Барселону» 51 матч, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал за «Базель», «Шальке-04» и «Севилью», откуда и перебрался на «Камп Ноу» за € 18 млн.



Агент: Ракитич счастлив в «Барселоне», но я не знаю, что ждёт его в будущем