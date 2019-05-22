Гьян вернулся в сборную Ганы спустя два дня по просьбе президента страны

Нападающий «Кайсериспора» Асамоа Гьян в своём «твиттере» объявил о возвращении в сборную Ганы спустя два дня после завершения международной карьеры.



«Просьбу президента нельзя проигнорировать. Мне выпала возможность пообщаться с отцом нации, президентом республики, его Превосходительством Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, который, несмотря на уважение к моим пожеланиям, попросил меня пересмотреть решение об уходе из сборной.



Я принял просьбу его Превосходительства и теперь доступен для тренерского штаба национальной команды. Во мне по-прежнему горит желание прервать 30-летнюю серию Ганы без побед в Кубке Африки, и я хочу продолжать служить этой прекрасной нации и стране», — говорится в заявлении Гьяна.



Ранее сообщалось, что Гьян покинул сборную Ганы из-за травм и потери капитанской повязки. 33-летний форвард выступает за национальную команду с 2003 года. Вместе со сборной игрок дважды становился серебряным призёром Кубка африканских наций и один раз занял третье место.

Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры в сборной Ганы