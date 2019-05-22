Гризманн: гомофобия — это не мнение, а преступление

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о проблеме гомофобии в футболе.
«На стадионах действительно не очень гостеприимно относятся к гомосексуалистам. Порой во время игры можно услышать гомофобные песни. В наше время это недопустимо. Нам всем приходится платить за эту агрессию.
Думаю, для совершения каминг-аута нужно проявить храбрость. Нужно быть очень хорошим другом, чтобы партнёр по команде чувствовал достаточно уверенности и мог рассказать об этом. Трудно добиться такой уверенности. Если футболист с нетрадиционной ориентацией захочет совершить каминг-аут, то, возможно, он не получит поддержки со стороны других игроков сборной Франции, но точно получит её от меня.
Об этом необходимо говорить. Нужно всё время повторять, что гомофобия – это не мнение, а преступление», — цитирует Гризманна Le Parisien со ссылкой на журнал Têtu.
- 22 мая 2019
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