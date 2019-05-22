Шикунов: «Уфа» будет без мотивации в матче с «Локо»? Понимаю, но это их проблемы

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился мыслями о концовке нынешнего сезона.
«Пусть закончится тур РПЛ, а дальше посмотрим, что будет в стыковых матчах. У «Томи» нет денег на РПЛ? Это их проблемы. Нам надо выходить и играть свои матчи. С кем мы будем играть, с тем и будем. Что касается того, что «Уфе», возможно, выгоднее проиграть «Локомотиву», то мы об этом вообще думать не хотим. Разговоров, что кто-то кому-то отдаст, много. Каждый тур в ФНЛ все друг другу проигрывают, а нам надо выходить и выигрывать самим.
Вас смущает, что «Уфа» может быть без мотивации в матче с «Локомотивом»? Я понимаю, но что поделаешь – это проблемы «Уфы» и «Локомотива», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 мая 2019
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