Шикунов: «Уфа» будет без мотивации в матче с «Локо»? Понимаю, но это их проблемы

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился мыслями о концовке нынешнего сезона.



«Пусть закончится тур РПЛ, а дальше посмотрим, что будет в стыковых матчах. У «Томи» нет денег на РПЛ? Это их проблемы. Нам надо выходить и играть свои матчи. С кем мы будем играть, с тем и будем. Что касается того, что «Уфе», возможно, выгоднее проиграть «Локомотиву», то мы об этом вообще думать не хотим. Разговоров, что кто-то кому-то отдаст, много. Каждый тур в ФНЛ все друг другу проигрывают, а нам надо выходить и выигрывать самим.



Вас смущает, что «Уфа» может быть без мотивации в матче с «Локомотивом»? Я понимаю, но что поделаешь – это проблемы «Уфы» и «Локомотива», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ