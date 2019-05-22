Баринов: в финале Кубка России ожидаю закрытый футбол

Давний поклонник столичного «Локомотива», народный артист России Валерий Баринов поделился ожиданиями от финала Кубка России «Локомотив» — «Урал».



«Лапочкин сегодня будет судить хорошо. Сейчас все спорят об удалении игрока «Урала» Страндберга в предыдущей встрече. Будто никто не видел, что он локтем ударил Смолова в затылок. Да за один жест, который Страндберг показал после красной карточки, в любом нормальном чемпионате, его удалили бы игр на пять. КДК никак не отреагировал на этот жест. Не нужно искать кошку в тёмной комнате.



Сегодня будет очень сложный матч для обеих команд. У «Локомотива» много травмированных игроков — это шанс для «Урала». Ожидаю закрытый футбол от команд. Гол Миранчука сыграл злую шутку с «Локомотивом». Я немного суеверный, болел за ничью. Нельзя три раза за сезон обыгрывать соперника. Тот матч обострил чемпионат, до сих пор неизвестно, как всё закончится. В Самару приехало много болельщиков, это показатель того, что интерес очень большой. Престиж Кубка вырос. Хотя шли разговоры о том, что никому Кубок не интересен. Это не так.



Парфёнов уже является обладателем Кубка, но ситуация, которая произошла с «Тосно», — это издержки нашего футбольного хозяйства. Команда выиграла Кубок и вылетела из РПЛ, а потом просто исчезла. У нас исчезло столько футбольных клубов. Где «Торпедо», «Ротор», «Сатурн»? Смотрел игру «Торпедо» с «Интером», когда играл Стрельцов, Батанов, Иванов. Сейчас только воспоминания остались. Нужно что-то придумывать со всем этим футбольным хозяйством, чтобы такого не было», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

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