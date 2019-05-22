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«Локомотив» — «Урал»: на стадионе «Самара Арена» присутствует 38 018 зрителей

«Локомотив» — «Урал»: на стадионе «Самара Арена» присутствует 38 018 зрителей
Футбол / Кубок России 0

В данный момент в Самаре проходит финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Урал». К 80-й минуте «железнодорожники» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадионе «Самара Арена», который принимает финальный матч турнира, присутствует 38 018 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков. Напомним, вместимость арены составляет 41 970 зрителей.

На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).

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