«Локомотив» — «Урал»: на стадионе «Самара Арена» присутствует 38 018 зрителей
В данный момент в Самаре проходит финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Урал». К 80-й минуте «железнодорожники» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На стадионе «Самара Арена», который принимает финальный матч турнира, присутствует 38 018 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков. Напомним, вместимость арены составляет 41 970 зрителей.
На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).
- 22 мая 2019
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:11
-
20:03
-
20:03
-
19:46
-
19:44
-
19:27
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:29
-
16:26
-
16:18
-
16:08
Партнерский контент