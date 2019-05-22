Лысов: есть ощущение, что в этом сезоне «Локомотив» мог добиться большего

Нападающий московского «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал победу в финале Кубка России с «Уралом» (1:0).
«Мой важнейший матч в „Локомотиве“. Сейчас все счастливы, потому что отдали много сил. Просто рады за проделанную работу. Нам много раз было тяжело на пути к этому кубку, но мы со всем справились и заслуженно победили.
Есть ощущение, что в этом сезоне могли добиться большего. У нас в чемпионате было много ненужных ничьих. Если бы забрали эти очки, то боролись бы за чемпионство до конца.
Почему прижимались к воротам во втором тайме? Думаю, дело в графике. У большинства футболистов, игравших по 90 минут через каждые три дня, уже заканчиваются силы. В последние минут 40—45 им было тяжеловато», — сказал Лысов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 22 мая 2019
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