Сёмин: «Локомотив» играет ради болельщиков

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу в финальном матче Кубка России с «Уралом» (1:0).

«У меня сейчас желание — выиграть следующий матч. 26 мая очередной матч, и его надо выиграть.



Какая команда лучше — наша начала 2000-х или эта? Каждая команда по-своему сильна. Самое главное, что эти ребята играют ради болельщиков. Они главные лица на поле. Когда они выходят из раздевалки, всё решают они, а не мы. Мы можем только корректировать какие-то моменты, а они — молодцы.



Сегодня был тяжёлый матч, потому что мы не забили свои голы, не увеличили преимущество. Концовка была очень сложной, но устояли», — сказал Сёмин а эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.