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Кикнадзе: не исключаю аренду «Лужников» на матчи Лиги чемпионов

Кикнадзе: не исключаю аренду «Лужников» на матчи Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что московский клуб может арендовать стадион «Лужники» для проведения домашних матчей Лиги чемпионов.

«Думаете, российский клуб ничего не может? Посмотрим. Если попадётся «Реал», я буду очень счастлив, потому что я испанец по образованию. Они нас примут хорошо, а мы — их. Аренду «Лужников» не исключаю. Будет жеребьёвка — будет понятно. Дом есть дом, но если количество желающих посетить матч будет превышать вместимость нашего стадиона, то рассмотрим вариант другого стадиона», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Ранее московский «Локомотив» обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сегодня, 22 мая, «железнодорожники» выиграли Кубок России.

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