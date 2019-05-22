Кикнадзе: не исключаю аренду «Лужников» на матчи Лиги чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что московский клуб может арендовать стадион «Лужники» для проведения домашних матчей Лиги чемпионов.
«Думаете, российский клуб ничего не может? Посмотрим. Если попадётся «Реал», я буду очень счастлив, потому что я испанец по образованию. Они нас примут хорошо, а мы — их. Аренду «Лужников» не исключаю. Будет жеребьёвка — будет понятно. Дом есть дом, но если количество желающих посетить матч будет превышать вместимость нашего стадиона, то рассмотрим вариант другого стадиона», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Ранее московский «Локомотив» обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сегодня, 22 мая, «железнодорожники» выиграли Кубок России.
- 22 мая 2019
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