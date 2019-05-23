Классон: надеюсь, что «Уфа» будет упираться и покажет что-то против «Локомотива»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился мнением о шансах команды занять второе место в чемпионате России. Перед последним туром «Локомотив» впереди по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Думаем только на шаг вперёд, а это следующая игра с «Рубином». Это очень важная игра, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы занять второе место. Затем у нас отпуск, сборы, после этого мы вернёмся и будем смотреть, кто нам достанется.

Надеюсь, что «Уфа» будет упираться и покажет что-то против «Локомотива», но я об этом сильно не думаю. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы выиграть игру против «Рубина». Мы должны думать только о своей игре, а потом уже посмотрим, что нам достанется, то и будет нашим.

Где буду хранить медаль Чемпионата России? Я не из тех людей, у которых имеется отдельная комната или целый шкаф для трофеев», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Давыдовой.