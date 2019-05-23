МИД Азербайджана: Армения использует Мхитаряна в своих провокационных целях

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Армения использует полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна в своих провокационных целях.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с заявлением относительно отказа Мхитаряна от участия в финальном матче Лиги Европы по футболу в Баку.
Абдуллаева в первую очередь напомнила, что Азербайджан дал гарантии об обеспечении безопасности всех игроков, которые будут участвовать в финальном матче Лиги Европы в Баку, в том числе Мхитаряна, а также всех болельщиков.
«Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не отождествляет спорт и политику. Азербайджан не впервые принимает престижные спортивные соревнования, в которых принимали участие в том числе и спортсмены армянского происхождения.
К сожалению, этот шаг ещё раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. Немыслимо и смешно, что моноэтническая Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру", — цитирует Абдуллаеву «Спутник Азербайджан».
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