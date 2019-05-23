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Гинер прибыл на заседание исполкома РФС

Гинер прибыл на заседание исполкома РФС
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 23 мая, исполком РФС обсудит ряд вопросов, главным из которых является изменение лимита на легионеров в чемпионате России. В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

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