«Манчестер Юнайтед» сделал де Лигту улучшенное предложение

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток побороться за защитника «Аякса» Матейса де Лигта и сделал ему улучшенное предложение. Недавно английский клуб предлагал голландцу контракт с зарплатой € 14 млн в год, но получил отказ.
Ранее в СМИ сообщалось, что де Лигт в летнее трансферное окно перейдёт в «Барселону», а сам игрок не заинтересован в предложениях от английских клубов. Сумма трансфера составит около € 74 млн.
В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет € 70 млн. В текущем сезоне он стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
- 23 мая 2019
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:29
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:36
-
06:14
-
06:04