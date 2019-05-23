«Манчестер Юнайтед» сделал де Лигту улучшенное предложение

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток побороться за защитника «Аякса» Матейса де Лигта и сделал ему улучшенное предложение. Недавно английский клуб предлагал голландцу контракт с зарплатой € 14 млн в год, но получил отказ.

Ранее в СМИ сообщалось, что де Лигт в летнее трансферное окно перейдёт в «Барселону», а сам игрок не заинтересован в предложениях от английских клубов. Сумма трансфера составит около € 74 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет € 70 млн. В текущем сезоне он стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.