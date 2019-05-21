Источник: де Лигт летом перейдёт в «Барселону» за € 74 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт в летнее трансферное окно, перейдёт в «Барселону», сообщает Sky Sports. По информации издания, он не заинтересован в предложениях от английских клубов. Сумма трансфера составит порядка € 74 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего игрока составляет € 70 млн. В текущем сезоне он стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка страны, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что де Лигт продолжит карьеру в одной из двух стран — Англии либо Испании.