Бакаев: проблем с адаптацией не будет — в сборной есть Мирзов, Беляев и Джикия

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от попадания в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Сейчас у меня только положительные эмоции! Сегодня хороший день, и особенно хороший день был вчера. Лучшие ли это два дня в сезоне? В нём было много хороших моментов, когда мы обыгрывали грандов. То, что произошло вчера – можно сказать, что поставили точку в этом сезоне. Сегодня я уже поставил свою точку – моей целью по ходу сезона было попасть в сборную, так что всё удачно сложилось. Дальше будет только труднее, и работать надо ещё больше.



В сборной у меня много знакомых из молодёжной команды, так что встречи с ними очень жду. Пока мы ещё не общались, но всё успею. С адаптацией проблем не будет – многих знаю, со мной будут Резиуан Мирзов, Макс Беляев и Джикия из «Спартака».



Три игрока «Арсенала» в сборной? Гордость за Тулу чувствуется, все ребята этого заслужили! Но удивляться не стоит – мы хорошо играли», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром