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«Я больше не могу продолжать». Юрген Клопп объяснил решение покинуть «Ливерпуль»

«Я больше не могу продолжать». Юрген Клопп объяснил решение покинуть «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил своё решение покинуть пост наставника команды по окончании нынешнего сезона.

«Последние несколько недель игра команды была неважной, из-за чего многие стали говорить, что я очень устал от всего этого. Скажу: я просто постарел. Но до самого последнего дня я продолжу быть вовлечённым в работу на все 100%.

Уверен, что, если бы я не принял это решение, уже в следующем сезоне всё могло бы усложниться. То, как мне пришлось бы вести предсезонную подготовку, подтолкнуло меня к такому важному решению. Для этой работы нужно быть полным сил, а готовности на 80% — недостаточно. Нужно быть в работе 24/7, что я и делал на протяжении длительного времени. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 75 очков и на данный момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а от идущего вторым «Сити» — на семь.

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