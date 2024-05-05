«Я больше не могу продолжать». Юрген Клопп объяснил решение покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил своё решение покинуть пост наставника команды по окончании нынешнего сезона.

«Последние несколько недель игра команды была неважной, из-за чего многие стали говорить, что я очень устал от всего этого. Скажу: я просто постарел. Но до самого последнего дня я продолжу быть вовлечённым в работу на все 100%.

Уверен, что, если бы я не принял это решение, уже в следующем сезоне всё могло бы усложниться. То, как мне пришлось бы вести предсезонную подготовку, подтолкнуло меня к такому важному решению. Для этой работы нужно быть полным сил, а готовности на 80% — недостаточно. Нужно быть в работе 24/7, что я и делал на протяжении длительного времени. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 75 очков и на данный момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а от идущего вторым «Сити» — на семь.