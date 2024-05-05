Экс-игрок «Краснодара» Синицын: отставка Ивича уже случилась — надо принять как данность

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о нынешней игровой форме «быков», которые не могут победить в двух последних матча РПЛ.

«Во главе угла потерь «Краснодара» стоит реализация. Есть моменты, но он не реализуются. Где-то вратарь соперника творит чудеса, плюс какие-то свои ошибки, которые приводят к необязательным голам. Всё есть, но чего-то не хватает. Над этим нужно подумать тренерскому штабу. Может, ещё нужны футболисты для ротации, которые могли бы усилить и изменить ход неудачно складывающегося матча. Вариантов масса.

Смену тренера уже надо принять как данность. Дальше уже сослагательное наклонение. Были какие-то моменты, которые привели к этой отставке, но команда ведь не поменялась. Возможность для чемпионства ещё может предоставиться. Сейчас думать о том, повлияла ли отставка Ивича… Она уже случилась, и надо принять её как данность», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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