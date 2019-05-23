«Динамо» близко к покупке у «Урала» Эль-Кабира за € 2,5 млн
По информации «Чемпионата», полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир близок к переходу в московское «Динамо» из «Урала». Сумма трансфера 27-летнего хавбека составит € 2,5 млн.
Эль-Кабир перешёл в «Урал» в январе 2018 года из шведского «Юргордена». Трансфер футболиста обошёлся екатеринбургскому клубу в € 0,6 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Эль-Кабир принял участие в 35 матчах, отметился 5 результативными ударами и 8 голевыми передачами. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее игрок, имеющий гражданство Марокко и Нидерландов, выступал также за «Сёльвесборг», НАК «Бреда», «Энгельхольм» и «АФК Юнайтед». Рыночная трансферная стоимость Эль-Кабира на сегодняшний день составляет € 2 млн.
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