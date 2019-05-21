Вратарь «Динамо» Зириков может бесплатно перейти в чешский клуб
Как стало известно «Чемпионату», вратарём московского «Динамо» Иваном Зириковым интересуется чешский клуб «Дукла».
Скауты обратили внимание на 21-летнего футболиста во время игр сборной России U20. Стоит отметить, что контракт Зирикова истекает летом, поэтому он может присоединиться к пражскому клубу на правах свободного агента.
Зириков является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге. В молодёжном первенстве Иван принял участие в 14 встречах, в которых пропустил 17 голов. Бело-голубые за тур до конца сезона занимают четвёртое место в таблице соревнования.
В минувшем розыгрыше чемпионата Чехии «Дукла» заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 30 матчах.
Источник: на пост спортивного директора «Динамо» назначен Орещук
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