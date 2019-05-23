Источник: Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 28-летний игрок «армейцев» рассматривается «матрасниками» в качестве одного из кандидатов на укрепление своей обороны. Сам футболист готов покинуть Москву ради мадридского клуба, однако препятствием на пути этого трансфера могут стать высокие финансовые требования ЦСКА.

В текущем сезоне на клубном уровне Фернандес принял участие в 34 матчах, отметился 1 результативным ударом и 9 голевыми передачами. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 26 млн. В ЦСКА Фернандес перешёл летом 2012 года из «Гремио» за € 10,5 млн.