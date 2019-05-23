Источник: Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико». Об этом сообщает AS.
По информации источника, 28-летний игрок «армейцев» рассматривается «матрасниками» в качестве одного из кандидатов на укрепление своей обороны. Сам футболист готов покинуть Москву ради мадридского клуба, однако препятствием на пути этого трансфера могут стать высокие финансовые требования ЦСКА.
В текущем сезоне на клубном уровне Фернандес принял участие в 34 матчах, отметился 1 результативным ударом и 9 голевыми передачами. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 26 млн. В ЦСКА Фернандес перешёл летом 2012 года из «Гремио» за € 10,5 млн.
«Атлетико» готов предложить ЦСКА € 30 млн за Марио Фернандеса
- 23 мая 2019
-
20:47
-
20:28
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
19:43
-
19:26
-
19:25
-
18:53
-
18:50
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:13
-
18:06
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:18
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:49
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
16:04
-
15:58
-
15:47
-
15:21
-
15:17
-
15:00
-
14:54
Партнерский контент