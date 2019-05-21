«Атлетико» готов предложить ЦСКА € 30 млн за Марио Фернандеса

Мадридский «Атлетико» намерен побороться за защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает El Partidazo de COPE. Утверждается, что испанский клуб готов заплатить € 30 млн за переход бразильца с российским гражданством.

Ранее в СМИ появилась информация, что за Фернандесом внимательно следят каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси»

Трансфер 28-летнего футболиста оценивается в € 25 млн. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА рассматривает вариант с продажей защитника в «Зенит» по окончании нынешнего сезона за € 30 млн.

Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее он в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне Марио принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 1 гол и 6 результативных передач.