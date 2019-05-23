Черышев на костылях прибыл с «Валенсией» на финал Кубка Испании в Севилью

Вингер «Валенсии» Денис Черышев, несмотря на травму, отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной».

28-летний футболист, получивший повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1), в составе делегации «летучих мышей» прибыл в Херес. Россиянин передвигался, прихрамывая, на костылях.

Черышев на костылях прибыл на финал Кубка Испании Фото: Официальный сайт «Валенсии»

В Хересе «Валенсия» решила остановиться перед финальной игрой Кубка, которая пройдёт в субботу, 25 мая, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Черышев принял участие в 41 матче, отметился 4 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Ранее в «Валенсии» приняли решение выкупить контракт россиянина у «Вильярреала».